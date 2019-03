Joy Fleming (✝72) bleibt unvergessen! Nachdem die Sängerin am 27. September 2017 an Herzversagen verstorben war, wollten ihre Bewunderer ihr mit einem Denkmal einen letzten Tribut zollen. Der Plan, die von der Musik-Legende besungene Mannheimer Kurpfalzbrücke in Joy-Fleming-Brücke umzubenennen, scheiterte allerdings schließlich am Widerstand der Behörden. Nun scheint der Wunsch von Joys treuer Fangemeinde trotzdem in Erfüllung zu gehen. Denn: Die Stadt Mannheim schlug zur Ehrung der verstorbenen Soul-Ikone einen Plan B vor!

Wie Bild berichtet, soll Joy nun doch posthum die von ihren Fans gewünschte Gedenkstätte erhalten. Offenbar soll diese auf dem Gelände einer früheren US-Kaserne in Käfertal entstehen, inmitten eines neuen Wohngebiets. Hier wird wohl in Zukunft eine Straße den Namen Joy-Fleming-Ring tragen!

Wie Joys Sohn, Bernd Peter Fleming, gegenüber dem Nachrichtenportal verriet, ist der Eröffnungstermin der Gedenkstätte derzeit noch nicht bekannt. Allerdings hätten Fans – zur Überbrückung der Wartezeit – bereits am 25. Oktober 2019 die Gelegenheit, der verstorbenen Musikerin zu gedenken: Im Mannheimer Capitol werden einige Sänger Songs der Künstlerin im Rahmen des Joy-Fleming-Ehrenpreises zum Besten geben!

Galuschka,Horst / Actionpress Joy Fleming in der WDR-Talkshow "Kölner Treff" in Köln 2013

Anzeige

Schalke/Actionpress Joy Fleming beim ZDF "Fernsehgarten" in Mainz

Anzeige

Getty Images Joy Fleming im September 2013 in Aschaffenburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de