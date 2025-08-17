So viel Budget hat Jannik Kontalis für seinen Wahlkampf

Jannik Kontalis (29) strebt ein ambitioniertes Ziel an: Er will Oberbürgermeister von Mönchengladbach werden. Doch das ist gar nicht so einfach: Ohne Rückhalt einer Partei muss der Realitystar seinen Wahlkampf selbst finanzieren. "Alle anderen haben natürlich eine Partei im Hintergrund, die übers Jahr hinweg Gelder gesammelt hat. Und ich habe gehört, die gehen da mit 200.000 Euro Budget rein", erklärt er gegenüber RTL. Bei ihm sieht das allerdings ein wenig anders aus: "Mein Budget liegt irgendwo bei 20.000 Euro."

Sollte er den Wahlkampf verlieren, ist das Geld weg. Doch das schreckt den Prominent getrennt-Kandidaten nicht ab. "Selbst, wenn die Chance nur bei einem Prozent liegt, dass ich Oberbürgermeister werde und der Stadt wirklich helfen kann, dann ist das genau mein Weg", beteuert Jannik voller Entschlossenheit. Sein Wahlprogramm ist geprägt von pragmatischen und bürgernahen Ideen: Kostenfreier öffentlicher Nahverkehr samstags, die Wiedereröffnung von Kiosken an Sonntagen und eine attraktivere Gestaltung der Stadt für Frauen stehen auf seiner Agenda. Darüber hinaus möchte er gegen den Leerstand in der Innenstadt vorgehen, den Sinn von Tempo-30-Zonen prüfen und Dauer-Baustellen vermeiden.

Als besonderes Anliegen nennt Jannik zudem die Senkung der Dönerpreise. Bereits zuvor hatte er erklärt, wie er dieses ambitionierte Ziel erreichen möchte. Im Gespräch mit RTL verriet die TV-Bekanntheit: "Die Idee dahinter ist, dass wir einfach städtische Gebühren senken. Das heißt, wir senken dann zum Beispiel Kosten, können das als Vorteil dem Kunden weitergeben und alle sind happy". Wie Jannik diese Zusammenarbeit mit der Stadt konkret gestalten will, ließ er damals allerdings offen.

RTL Jannik Kontalis, "Prominent getrennt"-Kandidat

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im Januar 2024