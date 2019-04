Club auf Rädern! Der US-amerikanische Musikproduzent und DJ Marshmello macht nicht nur durch sein außergewöhnliches Auftreten immer wieder auf sich aufmerksam. Der Mann, dessen Gesicht hübsch hinter einer Marshmallow-Maske versteckt ist, hat jetzt mit einer neuen Aktion Aufsehen erregt. Er ließ seinen Ford Super Duty komplett zum Party-Truck umbauen – und macht dafür auch eine Stange Geld locker: ganze 500.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 450.000 Euro)!

Wie das Promiportal TMZ berichtet, sei der Truck mit allem nötigen Schnickschnack ausgestattet, damit sich die Fahrt wie in einem Vegas-Nachtclub anfühlt! Das acht Meter lange Fahrzeug wurde um zwei weitere Reifen ergänzt. Der Innenraum ist mit 20 Arten von LED-Leuchten ausgestattet, um die Party am Laufen zu halten. In den Kopfstützen ist der Name des stolzen Besitzers eingraviert. Aber auch sonst wird jeder sofort wissen, wer da angebraust kommt: Denn auch die Türen und die Stoßstange ziert das Marshmello-Logo.

Der Umbau hatte mehrere Monate gedauert. Doch nun ist Marshmello bereit, das Ergebnis der Öffentlichkeit zu präsentieren. Quellen teilten dem Portal mit, dass der Party-Truck schon in einem der nächsten Musikvideos auftauchen soll. Möglicherweise sogar mit den Rap-Ikonen Tyga (29) und Chris Brown (29).

Marshmello beim Atlanta Jingle Ball im Dezember 2018

DJ Marshmello

Marshmello, US-amerikanischer DJ

