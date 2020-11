Marshmello muss sich um sein Eigentum sorgen! Der US-amerikanische DJ sorgt nicht nur auf der Bühne regelmäßig für Partystimmung, auch in seinem Privatleben feiert der 28-Jährige offenbar nur allzu gerne. Aus diesem Grund hatte sich der Musikproduzent im vergangenen Jahr einen Pick-up-Truck zu einer Art mobilen Disco umbauen lassen – und das für umgerechnet rund 425.000 Euro. Doch ausgerechnet dieses Gefährt war jetzt in eine Straftat involviert: Marshmellos fahrbares Soundsystem wurde gestohlen und anschließend in eine wilde Verfolgungsjagd verwickelt!

Laut einem Bericht der LA Times sei das luxuriöse Fahrzeug am vergangenen Mittwoch in Los Angeles gestohlen worden: Der Dieb habe den aufgemotzten SUV von dem Gelände eines Autohauses im Stadtteil Van Nuys entwendet – und sich anschließend eine wilde Spritztour gegönnt. Polizeibeamte hätten daraufhin die Verfolgung aufgenommen, die sogar im Fernsehen gezeigt wurde. Dave Sparks, der Designer des Autos, teilte zudem kurze Clips dieser TV-Übertragung in den sozialen Medien.

Die Verfolgungsjagd habe ein rasches Ende genommen, als der Dieb die Kontrolle über den Wagen verlor: Als der Kriminelle den Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants verließ, habe er den Pick-up auf einen Bürgersteig gelenkt – und dort eine Straßenlaterne gerammt. Der Flüchtige sei daraufhin mit dem Verdacht des schweren Autodiebstahls sowie der Flucht vor Polizeibeamten verhaftet worden.

Instagram / marshmellomusic Marshmello, US-amerikanischer DJ

Instagram / marshmellomusic Marshmello im April 2020

Getty Images DJ Marshmello im September 2019

