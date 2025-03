Ermittlungen laufen: Bei DJ Marshmello wurde eingebrochen

Bei DJ Marshmello wurde in dieser Woche eingebrochen. Wie die Polizei von Los Angeles gegenüber TMZ bestätigte, drangen Unbekannte am Dienstag in das Anwesen des weltberühmten Musikproduzenten in Los Angeles ein und durchsuchten das gesamte Haus. Entdeckt wurde die Tat jedoch erst am Donnerstag, als Marshmellos Sicherheitsteam bei einem Kontrollgang auf das Chaos aufmerksam wurde. Zu den entwendeten Gegenständen gehört unter anderem ein Safe, dessen Wert und Inhalt bislang unbekannt sind. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, bisher gibt es jedoch keine Festnahmen.

Die Polizei arbeitet derzeit an der Aufklärung des Einbruchs, bei dem die Täter offenbar gezielt vorgingen. Wie aus den Aufnahmen der Überwachungskameras hervorgeht, fand die Tat am Dienstag statt, während sich der DJ nicht in der Stadt befand. Marshmello selbst wird der Polizei wohl weitere Informationen zu den gestohlenen Gegenständen geben, sobald er zurückkehrt. Ob der Safe persönliche Dokumente, Bargeld oder andere Wertgegenstände enthielt, bleibt vorerst unklar. Das Team des Künstlers hat sich bisher auf keine Presseanfragen geäußert. Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass Marshmello Opfer eines Diebstahls wurde – 2020 wurde ihm sein Luxus-Truck geklaut.

Der Musiker, der bürgerlich nur unter seinem Künstlernamen bekannt ist, zählt zu den erfolgreichsten DJs der Welt und wird für Hits wie "Happier" und "Alone" gefeiert. Trotz seines gigantischen Ruhmes meidet Marshmello die Öffentlichkeit und ist bekannt für seinen markanten weißen Helm, unter dem er seine Identität verbirgt. Im Laufe seiner Karriere hat er sich ein Millionenvermögen erarbeitet und zählte laut Forbes mehrfach zu den bestbezahlten DJs weltweit. Seine luxuriöse Villa in Los Angeles, die nun Ziel eines Einbruchs wurde, zeugt von seinem internationalen Erfolg – doch mit dem Vorfall erlebt der DJ nun eine weniger glückliche Wendung in seiner sonst schillernden Karriere.

Getty Images Marshmello, Musikproduzent und DJ

Getty Images Marshmello, 2022

