Gab es tatsächlich vor Jahren eine heiße Nacht zwischen Scary Spice und Ginger Spice? Vor wenigen Tagen plauderte Mel B. (43) aus dem Nähkästchen: Sie und Geri Horner (46) hätten während ihrer Zeit bei den Spice Girls miteinander geschlafen – es sei einfach passiert und sie hätten anschließend darüber gekichert, verriet die 43-Jährige in einem Interview. Nun hat auch Geri ihr Schweigen gebrochen!

Gegenüber Daily Mail dementierte ihr Vertreter Mels Behauptungen: "Es war sehr enttäuschend, wieder all diese Gerüchte zu lesen, besonders am Muttertag. Geri liebt die Spice Girls (...). Sie möchte die Fans wissen lassen, dass die Berichte neulich ihrer Familie sehr weh getan haben." Trotz der Sex-Spekulationen soll das geplante Comeback der Girlband in diesem Jahr stattfinden: Die Sängerin könne es kaum erwarten, ihre Kolleginnen und die Fans auf der Tour wiederzusehen, erklärte der Sprecher außerdem.

Ist etwa Mels Fantasie mit ihr durchgegangen oder schämt sich Geri für das lesbische Erlebnis? Die Brünette hatte offenbar schon mit einem Dementi gerechnet. Nachdem sie die Story in die Welt posaunt hatte, meinte sie: "Sie wird mich dafür hassen, denn sie lebt so kultiviert in diesem Landhaus, aber es war wirklich kein Ding."

Getty Images Mel B. and Geri Horner bei den Brit Awards 2010

Getty Images Melanie Brown, Geri Horner, Emma Bunton und Melanie C., 2012

Getty Images Christian und Geri Horner im März 2019

