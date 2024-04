Verwirrung um Spice-Girls-Jubiläum: Vic Beckham doch dabei?

Eigentlich schloss Victoria Beckham (49) eine Reunion mit ihren Spice Girls-Kolleginnen zum 30-jährigen Bandjubiläum aus. Doch ganz vom Tisch ist ihr Beisein auf der Bühne wohl doch nicht. Zumindest scheint Mel B. (48) da anderer Meinung zu sein. Wie The Sun berichtet, sei die Sängerin überzeugt, dass sich auch Victoria dem Wiedersehen der 90er-Jahre-Kultband anschließen wird. Die lang ersehnte Reunion "stehe kurz bevor". Das hört sich ganz so an, als sei noch nicht gänzlich geklärt, wie die große Jubiläumsfeier aussehen wird. Zuletzt standen die Spice Girls im Jahr 2012 gemeinsam auf der Bühne.

Schon vor einigen Wochen plauderte Mel aus, dass es definitiv eine Wiedervereinigung zum Geburtstag der Gruppe geben wird. "Wir werden auf jeden Fall etwas tun... Wahrscheinlich werde ich ausgeschimpft, aber ich habe es gesagt, also los geht's! Wir werden dieses Jahr etwas unternehmen. Jetzt bin ich in Schwierigkeiten", scherzte sie zu Gast in einer britischen Talkshow. Melanie C. (50) zeigte sich im Interview mit The Sun etwas zurückhaltender, aber auch sie betonte, dass die fünf Mädels in engem Kontakt stehen. Sie erklärte, dass die Band "immer über Möglichkeiten spreche". Die Fans müssen sich also noch ein bisschen gedulden, bis sie erfahren, was genau zum Jubiläum der Spice Girls passieren wird.

Trotz des engen Kontakts der Bandmitglieder mussten die Fans in den vergangenen Jahren vor allem auf Victoria verzichten. Doch diese ist immer noch mit ihren Freundinnen verbunden und stolz auf das, was sie mit den Spice Girls erleben durfte, erklärte sie bei Radio France. Auch den Geburtstag wolle sie nicht einfach so verstreichen lassen: "Es wäre großartig für uns, etwas zu machen, um es zu feiern – ein Abend- oder Mittagessen – und uns zu erinnern. Mehr wird es aber nicht sein. [...] Ich würde es gerne mit den Mädels allein zelebrieren."

Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls

Getty Images Mel B. im November 2023

