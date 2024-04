Victorias 50. Geburtstag: Spice Girls begeistern mit Choreo!

Victoria Beckham (50) feierte am Wochenende eine große Party anlässlich ihres 50. Geburtstags. Da durften natürlich ihre Spice Girls-Kolleginnen nicht fehlen! Und noch besser: Sie performten sogar zusammen! Ein Video davon teilt David Beckham (48) jetzt auf seinem Instagram-Account. Die Aufnahme zeigt Geri Halliwell (51), Emma Bunton (48), Melanie C. (50), Victoria und Mel B. (48) in ihrem Element. Die fünf Ladys tanzen die Choreografie ihres 1997er-Hits "Stop", während der Song im Hintergrund läuft. Dazu schreibt der Ex-Fußballer offensichtlich begeistert: "Ich meine, komm schon".

Ob die Girlband-Mitglieder Victorias Geburtstag dafür nutzen, einen Auftritt zu proben? Mel alias Scary Spice scheint eine Reunion jedenfalls anzuteasern. Die Sängerin teilt das Video der fünf Frauen ebenfalls im Netz und schreibt dazu: "Letzte Nacht". Außerdem setzt sie den Hashtag #tourdatescomingsoon dahinter – was auf Deutsch übersetzt "Tourdaten folgen in Kürze" bedeutet. Bereits während eines Interviews in der "Kyle and Jackie O Show" machte Mel Hoffnung auf zukünftige Konzerte der Spice Girls. Dort erzählte der Moderator Kyle Sandilands (52) nämlich, dass er darauf hoffe, Mel im September beim iHeartRadio-Musikfestival in den USA zu sehen. "Wenn ich nicht mit den Spice Girls auf Tour bin, dann natürlich", antwortete sie darauf.

Das letzte Mal sah man alle fünf Spice-Girls-Mitglieder zusammen im Jahr 2012 auf der Bühne. Sieben Jahre später taten sie sich erneut für eine Reihe von Stadionshows zusammen – aber ohne Victoria. Dieses Jahr feiert die Band ihr 30. Jubiläum und scheint dafür etwas ganz Besonderes zu planen. In der "Jennifer Hudson Show" offenbarte Mel: "Ich kann sagen, dass wir definitiv an etwas arbeiten – wir fünf zusammen. Indem ich das jetzt sage, werde ich wahrscheinlich wieder in Schwierigkeiten geraten." Und dem war wirklich so: Kurz danach wurde die 48-Jährige aus dem gemeinsamen WhatsApp-Gruppenchat geworfen.

Anzeige Anzeige

Instagram / davidbeckham David Beckham und die Spice Girls auf Victoria Beckhams 50. Geburtstag

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, die Spice Girls gehen anlässlich ihres 30. Jubiläums bald zusammen auf Tour? 6 Ja, ich kann es mir gut vorstellen! 20 Nein, sie haben bestimmt etwas anderes geplant.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de