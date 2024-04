"60. Geburtstag": Macht sich Mel B. über Victoria lustig?

Ist das ein kleiner Seitenhieb? Vergangene Woche feierte Victoria Beckham (50) ihren 50. Geburtstag. Bei der großen Feier war auch ihre einstige Spice Girls-Kollegin Mel B. (48) anwesend. Nun teilt die Sängerin in ihrer Instagram-Story Ausschnitte von der Party und schreibt unter anderem dazu: "Victorias 60. Geburtstag gestern war großartig!" Ob das nur ein kleiner Tippfehler war oder hat Mel das absichtlich so geschrieben?

Es wäre nicht das erste Mal, dass Scary Spice sich über das Alter ihrer Bandkolleginnen lustig macht. Kürzlich plauderte sie im Podcast "So Wrong It's Right" aus, dass Geri Horner (51) zu Spice-Girls-Zeiten niemals ihr Alter verraten wollte. "Niemand weiß, wie alt Geri ist. Niemand hat ihren Pass gesehen. Wir sind zwar um die Welt gereist, aber ich weiß immer noch nicht, wie alt sie ist", gestand Mel und betonte, dass sie Geri nicht glaube, dass sie 50 Jahre alt ist. Ob sie Vic das auch nicht abkauft?

Victoria hat ihren 50. Geburtstag jedenfalls fulminant gefeiert. Nachdem sie von ihren Familienmitgliedern herzerwärmende Postings im Netz bekommen hatte, lud sie danach Familie und Freunde in einen Londoner Klub ein. Mel B. war dabei nicht das einzige Spice Girl: Neben Geri waren auch Melanie C. (50) und Emma Bunton (48) anwesend! Sie performten sogar zusammen auf der Bühne.

Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls

Instagram / davidbeckham David Beckham und die Spice Girls auf Victoria Beckhams 50. Geburtstag

