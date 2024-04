Krisenstimmung: Läd Mel B. Geri Halliwell zur Hochzeit ein?

Wird Mel B. (48) bei ihrer Hochzeit auf die Unterstützung all ihrer Spice Girls-Kolleginnen zählen können? Das Verhältnis zwischen der Sängerin und Geri Halliwell (51) soll aktuell nämlich etwas angespannt sein. Zuletzt schienen sich die beiden zu meiden. Doch trotzdem ist sie an Mels besonderem Tag wohl dabei. Auf die Frage, ob ihre Bandmitglieder zur Hochzeit kommen, antwortete Scary Spice gegenüber The Sun: "Natürlich werden alle Mädels eingeladen. Es wird Leopardenmuster geben!"

Die Trauung der 48-Jährigen und ihres Partners Rory McPhee wird wahrscheinlich in der St. Paul's Cathedral stattfinden - wann, ist allerdings noch nicht klar. "Wenn man schon zweimal verheiratet war, muss man sich mit dem Bischof und dem Dekan treffen und erklären, warum man heiraten will. Ich habe schon ein paar Termine bekommen, aber noch keinen, zu dem wir Ja gesagt haben", schilderte Mel im Interview.

Der Auslöser für die Unstimmigkeiten zwischen den beiden soll ein Interview im Podcast "So Wrong It's Right" gewesen sein. Darin witzelte Mel über das Alter ihrer Kollegin, worüber sich diese wohl aufregte: "Niemand weiß, wie alt Geri ist. Niemand hat ihren Pass gesehen." Auf Victoria Beckhams (50) Geburtstagsparty vor wenigen Tagen soll Mel versucht haben, den Disput zu klären. "Geri schien nicht daran interessiert zu sein, was sie zu sagen hatte und ist weggegangen", verriet ein Insider gegenüber The Sun. Bleibt also abzuwarten, ob Geri tatsächlich zu der Hochzeit kommen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mel B., Emma Bunton, Melanie C., Geri Halliwell und Victoria Beckham bei der Victoria's Secret Show

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Geri wird zu Mels Hochzeit kommen? Nee, ich glaube, sie wird die Einladung ablehnen. Ja, auf jeden Fall! Schließlich sind sie Band-Kolleginnen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de