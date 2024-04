Victoria Beckham lässt Träume um Spice-Girls-Reunion platzen

Victoria Beckham (49) muss die Fans leider enttäuschen. In diesem Jahr feiert die berühmte Girlgroup Spice Girls ihr 30. Jubiläum. Zu diesem Anlass haben die Anhänger der britischen Band hohe Erwartungen, dass die Mitglieder womöglich etwas Besonderes geplant haben – nicht nur, da Mel B. (48) es ihnen groß angekündigt hat. Victoria nimmt dem im Interview mit Radio France nun jedoch die Luft aus den Segeln: "Es wäre großartig für uns, etwas zu machen, um es zu feiern – ein Abend- oder Mittagessen – und uns erinnern. Mehr wird es aber nicht sein."

Trotzdem blickt Victoria mit positiven Gefühlen auf ihre Anfänge im Rampenlicht zurück. "Ich bin so stolz darauf, was wir mit den Spice Girls erreicht haben", schwärmt die Sängerin. Dennoch schließt sie ein gemeinsames Projekt, wie etwa eine Tour oder eine gemeinsame Performance zu ihrem Band-Jubiläum weiterhin aus: "Aber ich würde es gerne mit den Mädchen allein zelebrieren."

Dabei kündigte Mel im vergangenen Monat noch genau das Gegenteil an und befeuerte damit die kursierenden Gerüchte. "Wir werden auf jeden Fall etwas tun... Wahrscheinlich werde ich ausgeschimpft, aber ich habe es gesagt, also los geht's! Wir werden dieses Jahr etwas unternehmen", äußerte sich die Musikerin in "Loose Women". Doch offenbar hat sie das über die Köpfe der anderen hinweg entschieden, denn sie räumte auch ein: "Jetzt bin ich in Schwierigkeiten."

