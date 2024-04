Nach Sexting-Skandal: Geri feiert ohne Mann Christian Horner

Seit einigen Monaten sieht sich Christian Horner (50) mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert. Der Red-Bull-Teamchef soll eine seiner Formel-1-Kolleginnen sexuell belästigt haben. Seine Frau Geri Halliwell (51) steht ihm seither unterstützend zur Seite und lässt sich keineswegs von den Negativschlagzeilen beirren – oder etwa doch? Zum 50. Geburtstag ihrer langjährigen Freundin Victoria Beckham (50) erscheint das einstige Spice Girl überraschend ohne ihren Mann. Während Bilder, die Mirror vorliegen, sie freudestrahlend in einem stylishen Look ganz in Weiß zeigen, fehlt von ihrem Ehemann jede Spur.

Ob es jedoch wirklich zwischen den beiden kriselt, ist ungewiss. Schließlich könnten auch die beruflichen Verpflichtungen des 50-Jährigen diesen von seiner Anwesenheit auf der Geburtstagsfeier abgehalten haben können. Denn fast zeitgleich fand der Große Preise von China in der Formel 1 statt – zu diesem musste natürlich auch der Ehegatte der Musikerin vor Ort sein. Denn bereits seit 2005 ist der gebürtige Brite der Teamchef und CEO eines der aktuell erfolgreichsten Teams des Rennsports: Red Bull Racing. Mit diesem konnte er auch bereits zahlreiche Erfolge einfahren – zuletzt vor allem dank seines niederländisch-belgischen Fahrers und dreifachen Weltmeisters Max Verstappen (26).

Dass Christian dessen Erfolge auch aktuell in vollen Zügen genießen und feiern kann, wird ihm sicherlich einiges abverlangen. Schließlich scheinen die Sexting-Vorwürfe von Anfang des Jahres noch lange nicht vergessen zu sein. Wie unangemessen sich der einstige Rennfahrer gegenüber seiner Kollegin verhalten haben soll, sollten unter anderem geleakte Chatverläufe gezeigt haben. Diese lagen mitunter Page Six vor. Neben Fragen rund um das Outfit der Frau habe er dieser zudem geschrieben: "Ich muss vielleicht ein bisschen beweglich sein... so wie du."

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian und Geri Horner bei einem Event 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Horner im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass es bei Christian und Geri kriselt? Nein, das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ja, mir sieht es ehrlicherweise ganz danach aus... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de