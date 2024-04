Victorias Geburtstag: Mieden Geri Halliwell und Mel B. sich?

Vergangenes Wochenende schmiss Victoria Beckham (50) eine große Party, um ihren 50. Geburtstag zu feiern. Mit dabei war auch ihre ehemalige Band Spice Girls. Doch obwohl die Stimmung gut zu sein schien, glauben Insider zu wissen, dass es zwischen Geri Halliwell (51) und Mel B. (48) kriselte. "Als es darum ging, ihr Gruppenfoto zu machen, hielt Geri so weit wie möglich Abstand zu Mel, was unangenehm war", meint eine Quelle zu The Sun. Mel habe mehrfach versucht, die Wogen mit ihrer Bandkollegin zu glätten, doch die habe das Gespräch gemieden: "Geri wollte dabei sein, um zu feiern und mit allen Spaß zu haben, ohne mit Mel über die peinlichen Dinge zu sprechen, die sie über sie gesagt hat."

Auslöser für diese Krisenstimmung soll ein Interview sein, das Mel im Podcast "So Wrong It's Right" gegeben hatte. Dort war es um Geris Alter gegangen und die Britin hatte gewitzelt, dass sie nicht genau wisse, wie alt ihre Freundin eigentlich sei. "Niemand weiß, wie alt Geri ist. Niemand hat ihren Pass gesehen. Ich meine, ich weiß, dass wir die Welt bereist haben, aber ich weiß immer noch nicht, wie alt sie ist", hatte sie gescherzt. Geri soll diesen Kommentar wohl persönlich genommen haben, meint der Insider: "Mel versuchte, die Dinge mit Geri auf der Party zu klären, aber es lief nicht wie geplant. Sie hat es heruntergespielt, aber Geri schien nicht daran interessiert zu sein, was sie zu sagen hatte und ist weggegangen."

Die Bilder der vereinten Girlgroup, die auf der Party entstanden sind, sprechen allerdings eine andere Sprache. Victorias Mann David Beckham (48) postete nämlich auf seinem Instagram-Profil ein Video der Gruppe. Darin tanzen Victoria, Geri, Mel sowie Melanie C (50) und Emma Bunton (48) ausgelassen eine Choreografie zu ihrem Hit "Stop" aus dem Jahr 1997. Damit begeisterten sie auch die anderen Partygäste, allen voran David. Der zeigt sich auch selbst in dem Video und meint: "Ich meine, komm schon!"

Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls

Instagram / davidbeckham David Beckham und die Spice Girls auf Victoria Beckhams 50. Geburtstag

