Nach Reunion-Leak: Spice Girls warfen Mel B. aus Gruppenchat

Mel B. (48) bekam die Konsequenzen zu spüren. Anfang des Jahres plauderte die Sängerin aus, dass ihre alte Girlgroup, die Spice Girls, zum 30. Jubiläum eine Reunion planen. Daraufhin wurde sie von den anderen Bandkolleginnen Melanie C. (50), Emma Bunton (48), Geri Halliwell (51) und Victoria Beckham (49) aus dem gemeinsamen WhatsApp-Gruppenchat geworfen. Das verrät Mel jetzt in der Sendung "This Morning". "Das passiert mir immer, weil ich Dinge sage. Wisst ihr, ich bin so aufgeregt, wenn es um die Spice Girls geht, weil es 30 Jahre sind", erklärt sie.

"Wir haben eine Menge zu feiern. Die Tatsache, dass wir alle noch gesund sind und das Leben leben und immer noch reden. Das ist schön", freut sich die Britin. Mittlerweile scheint Mel wieder in der WhatsApp-Gruppe aufgenommen zu sein. Um nicht direkt wieder herausgekickt zu werden, wolle sie nun erst mal zum Comeback schweigen. "Ich kann nichts anderes sagen, damit ich nicht herausgeschmissen werde", betont die Sängerin. Erst kürzlich schien es jedoch so, dass die Reunion auf wackeligen Beinen steht. Bandmitglied Victoria erklärte in einem Interview mit Radio France, dass sie ein gemeinsames Projekt, wie etwa eine Tour oder eine Performance, zu ihrem Band-Jubiläum ausschließt. Laut einem Bericht von The Sun, konnten die anderen Frauen die Designerin doch noch von einer Reunion überzeugen.

Die Spice Girls gehören bis heute zu den größten Girlgroups der Welt. Ende der 90er-Jahre waren die Britinnen nicht mehr aus den Charts wegzudenken. Mit Hits wie "Wannabe", "Spice Up Your Life" oder "Say You'll Be There" begeisterten sie Millionen von Fans. Bis heute hören ihre Bewunderer die Lieder rauf und runter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Mel B. aus dem Gruppenchat geschmissen wurde? Ich kann es verstehen! Sie sollte lernen, nicht einfach Dinge auszuplaudern. Na ja, ich finde die Reaktion der anderen Mädels ein wenig übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de