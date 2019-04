Kalie Shorr (24) macht schwere Zeiten durch! Im Januar schockte die Country-Sängerin ihre Fans mit der Nachricht, dass ihre Schwester Ashley Rhiannon an einer Überdosis Heroin verstorben sei. Doch wie verarbeitet man einen solchen Schicksalsschlag am besten? Für die Musikerin ist die Antwort ganz klar: mit neuen Songs! Deshalb werkelt der Country-Star jetzt an einem Album – und gesteht, dass dabei auch schon die Tränen flossen!

Kalie ist also wieder zurück im Tonstudio. Auf Instagram teilte die 24-Jährige einen Schnappschuss, auf dem sie Gitarre spielt. "Heute ist der erste Tag, an dem ich mein erstes Album aufnehme. Ich musste heute schon drei Mal weinen. [...] Ich bin einfach so glücklich, dankbar und emotional und erinnere mich an den Herzschmerz, der zu diesem Album geführt hat", gestand die Musikerin in der Bildunterschrift. Im Moment nehme sie einen Song mit dem Namen "The One" auf.

Kalie hat noch mehr aufregende News für ihre Fans parat. So verriet sie außerdem, dass sie auch das erste Mal auf einer Platte selbst Gitarre spielen werde. Die Informationen kommen bei den Country-Enthusiasten hervorragend an. "Die besten Neuigkeiten seit Langem", kommentierte direkt einer ihrer Follower.

