Die englische Nationalmannschaft darf sich über kleinen Nachwuchs freuen! Bei der Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland konnte das Team der Briten einige Siege einfahren und schaffte es bis ins lang ersehnte Halbfinale. Gegen Kroatien mussten die Rot-Weißen sich dann zwar geschlagen geben – der vierte Platz bedeutete für das Team um Kapitän Harry Kane (25) jedoch einen großen Erfolg. Ganze neun Monate nach Beginn des Turniers ist die Mannschaft nun um einen Mini-Spieler reicher: Kicker-Star Harry Maguire (26) ist Papa einer Tochter geworden!

Was für eine Überraschung! Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Innenverteidiger am Mittwoch einen Schnappschuss, der die winzigen Hände seines Nachwuchses zeigt. Liebevoll schrieb der 26-Jährige dazu: "Willkommen, Lillie Saint Maguire!" Für seine Fans ein echter Knaller – schließlich hatte bis zu dieser niedlichen Verkündung niemand auch nur von der Schwangerschaft seiner Partnerin Fern Hawkins geahnt!

Auch das Geburtsdatum der Kleinen dürfte einige Bewunderer zum Schmunzeln bringen: Genau neun Monate ist es nämlich her, dass die englische Nationalmannschaft im Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen Kolumbien gewonnen hat. Harrys Töchterchen dürfte also mitten in der Gruppenphase der WM gezeugt worden sein – ein echtes Sieger-Baby!

Instagram / harrymaguire93 Harry Maguire und Fern Hawkins mit ihrer Tochter Lillie Saint Maquire

Anzeige

Instagram / _fernhawkins Harry Maguire und Fern Hawkins

Anzeige

Getty Images Harry Maguire, englischer Nationalspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de