Brit-Stars im Freudentaumel! Die englische Nationalmannschaft hat im WM-Viertelfinale 2:0 gegen das schwedische Team gewonnen. Ein historisches Ereignis, denn es ist das erste Mal seit 28 Jahren, dass die Three Lions wieder in einem Halbfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft stehen. Neben den Spielern um die Torschützen Harry Maguire (25) und Dele Alli (22), Trainer Gareth Southgate (47) und den Fans, feiern auch die britischen Promis um David Beckham (43), Prinz William (36) und Co. den Triumph.

Bei der Fußball-WM 1966 wurde England das erste und auch einzige Mal Weltmeister im eigenen Land. Kein Wunder, dass Sänger Robbie Williams (44) und Spice Girls-Star Geri Halliwell (45) ihre Freude über den Sieg gegen Schweden kaum in Zaum halten können – und diese in einem Post auf Instagram teilen. Ex-Profikicker David Beckham widmet seinem ehemaligen Team ebenfalls Glückwunschzeilen auf der Foto- und Videoplattform: "Jetzt geht's los! Großartiger Sieg, großartige Leistung. Souverän, professional und ein Team, das zusammenhält!"

Aber auch die britischen Royals lassen es sich nicht nehmen, der Mannschaft zu gratulieren: "Ihr wolltet Geschichte schreiben und genau das macht ihr. Das war ein unglaublicher WM-Durchlauf und wir haben jede Minute genossen. Ihr verdient diesen Moment", heißt es in Prinz Williams Statement, welches er via Twitter über den Kensington Palace öffentlich macht.

