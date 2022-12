Nach Sieg: Britische Spielerfrauen feiern wilde Saufparty

Diese Promidamen ließen es heftig krachen! Bei der aktuellen Fußball-WM in Katar kämpft unter anderen die englische Nationalmannschaft um den Titel. Beim Auftaktspiel mussten die Spieler gegen den Iran antreten und konnten einen großen Erfolg verzeichnen: Das Team von Trainer Gareth Southgate (52) sicherte sich einen 6:2-Sieg. Nicht nur die Kicker feierten ihren Triumph – einige Spielerfrauen gönnten sich eine wilde Party auf einem Luxusschiff!

Wie The Sun berichtet, feierten Harry Maguires (29) Frau Fern Hawkins, Jordan Pickfords liebste Megan Davison und Jack Grealishs (27) Freundin Sasha Attwood bis zwei Uhr nachts auf dem Luxusdampfer. Um angemessen auf ihre Männer anzustoßen, tranken die Ladys teuren Alkohol, wie ein Insider verriet: "Sie bestellten Champagnerflaschen im Wert von rund 290 Euro pro Flasche und Cocktails." Die Rechnung soll rund 23.000 Euro betragen haben – und das aus folgendem Grund: "Sie hatten einen Riesenspaß und tranken so viel, dass die Bar am nächsten Morgen wieder aufgefüllt werden musste.

Doch nicht nur die englischen Damen gerieten während der WM in die Öffentlichkeit. Auch das portugiesische Team darf sich über die Unterstützung der Spielerfrauen freuen. Stürmer Cristiano Ronaldo (37) wird fleißig von seiner Freundin Georgina Rodriguez (28) angefeuert, während sein Kollege Bernardo Silvas (28) von seiner Partnerin Ines Tomaz angetrieben wird.

Instagram / meganpickford_ Megan mit Jordan Pickford

Instagram / sasha__rebecca Jack Grealish mit seiner Freundin Sasha Attwood

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez, Freundin von Cristiano Ronaldo

