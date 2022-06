Harry Maguire und seine Fern haben noch mal Ja gesagt!

Süße Neuigkeiten aus der Sportwelt! Harry Maguire (29) und Fern Hawkins sind seit 2011 zusammen. Ihre beiden Töchter Lillie Saint Rose und Piper Rose machten ihre Beziehung perfekt. Vergangenen Monat war das Paar dann bereit für den nächsten Schritt: In einer kleinen Runde haben der Innenverteidiger von Manchester United und die Bloggerin standesamtlich geheiratet. Nun zelebrierten Harry und Fern noch mal ganz pompös ihre Liebe!

Via Instagram postete Harry ein Bild von der romantischen Trauung. Bei einer atemberaubenden Zeremonie in einer französischen Kapelle gaben sich er und seine Jugendliebe Fern das Jawort. "Ein Tag ist, den ich nie vergessen werde", schwärmte der 29-Jährige. Unter dem Beitrag tummeln sich zahlreiche Kommentare – darunter viele Glückwünsche seiner Fußballkollegen. "Ich liebe es! Herzlichen Glückwunsch, euch beiden", schrieb der englische Torhüter Aaron Ramsdale.

Die zwei heirateten im Château de Varennes in Südfrankreich, das zu den zehn schönsten Hochzeitslocations der Welt gehört. The Sun berichtet, dass die Hochzeitsgäste am Donnerstag mit einem Privatjet nach Frankreich geflogen seien. Harrys Schwester Daisy war an dem großen Tag die stolze Trauzeugin.

Instagram / fernhawkins Fern Hawkins und ihre Tochter im Juni 2021

Instagram / _fernhawkins Fern Hawkins und Harry Maguire im Februar 2022

Instagram / _fernhawkins Harry Maguire und seine Frau Fern Hawkins

