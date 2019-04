Gibt es einen neuen schlüpfrigen Skandal um Tristan Thompson (28)? Was hat Khloe Kardashians (34) Ex jetzt schon wieder angestellt? Erst vor Kurzem soll der NBA-Profi mit Jordyn Woods (21), Model und Familienfreundin des Kardashian-Jenner-Klans, auf einer Party herumgeknutscht haben – und zwar, als er noch mit Khloe zusammen war! Nach diesem Vertrauensbruch folgt die nächste peinliche Episode: Nun soll der Basketballer versucht haben, sich an eine 17-Jährige heranzumachen!

Laut eines Videos, das The Shade Room zugespielt wurde, hat Tristan via Instagram versucht, der 17-jährigen Yasmin Adelina eine private Nachricht zu schicken. Yasmin ist den biografischen Infos ihres Social-Media-Accounts zufolge, eine Sängerin und Influencerin. Im von ihr selbst veröffentlichten Video ist eine Anfrage für eine Direktnachricht des Basketball-Profis zu sehen, in der er versucht, ihr ein purpurnes Herz-Emoji zu senden.

Laut des Free-TV-Senders BET International habe Yasmin nicht auf Tristans Anfrage geantwortet. Sie beteuerte: "Nein, habe ich nicht. Sonst hätte ich das nicht gepostet. Ich könnte so was von anderen Leuten posten, wenn ich wollte, aber das mache ich normalerweise nicht. Das hier zeigt nur, wie billig Männer sind." Es ist nicht klar, ob Tristan das Alter des jungen Models kannte, als er versuchte, sie zu kontaktieren. Der Sportler selbst hat sich noch nicht zu den Berichten geäußert.

MEGA Tristan Thompson, Basketballer

Instagram / yasminadelina__ Yasmin Adelina, Social-Media-Sternchen

SPW / SplashNews.com Khloe Kardashian und Tristan Thompson in West Hollywood

