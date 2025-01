Khloé Kardashian und Ex Tristan schätzen ihre Freundschaft

Khloé Kardashian (40) und Tristan Thompsons (33) On-off-Beziehung ist schon seit einigen Jahren vorbei. Seitdem kursieren zwar immer wieder Liebesgerüchte um die TV-Bekanntheit und den Basketballspieler, doch für die beiden US-Stars steht momentan ihre Freundschaft im Vordergrund. "Sie denken, dass sie der beste Beweis dafür sind, dass Ex-Partner wirklich Freunde bleiben und mit totaler Liebe und Respekt miteinander umgehen können", stellte ein Insider gegenüber InTouch klar. Dass manche Fans daran zweifeln, störe die Eltern von True (6) und Tatum (2) nicht: "Es ist ihnen wirklich egal, ob die Leute es seltsam finden, dass sie sich so nahestehen."

Im vergangenen Jahr häuften sich die Spekulationen, dass Tristan und die Schwester von Kim Kardashian (44) erneut ein Paar sein könnten. Zu diesem Zeitpunkt wohnte der NBA-Star nämlich im Haus seiner Ex, da bei ihm renoviert wurde. Im Mai berichtete Khloé allerdings bei "The Kardashians", dass die WG aufgelöst wurde und der 33-Jährige wieder in Cleveland wohne. Damals betonte sie: "Es ist mir egal, wer es ist, ich brauche Freiraum."

Das Verhältnis von Tristan zu Khloé und ihrer Familie war nach der Trennung ziemlich zerrüttet. Der Sportler hatte die Unternehmerin nämlich unter anderem mit Jordyn Woods (27) betrogen. Trotzdem bemühte sich die Tochter von Kris Jenner (69), nie schlecht über den Vater ihrer Kinder zu sprechen. "Ich möchte, dass meine Kinder eine wundervolle Beziehung mit ihrem Vater haben. Und wir können uns glücklich schätzen, einen Papa zu haben, der für die Kleinen da sein möchte und uns unterstützt. Warum sollte ich das verhindern?", erklärte sie im Interview mit tmrw.

Instagram / khloekardashian Tatum und True Thomspon mit Khloé Kardashian, Dezember 2024

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit Tochter True, August 2024

