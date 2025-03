Khloé Kardashians Tochter denkt, sie und Ex sind verheiratet

Khloé Kardashian (40) und Tristan Thompson (33) gehen schon seit Langem getrennte Wege – ihre Tochter True (6) denkt aber etwas anderes! Wie die Reality-TV-Bekanntheit in einer neuen Folge von "The Kardashians" in einem Gespräch mit ihrer besten Freundin Malika Haqq (41) verrät, lasse sie die Kleine bewusst in dem Gedanken: "True denkt, dass Tristan und ich verheiratet sind. Es ist das Richtige, dies zu tun. Meiner Meinung nach. Heiraten, Kinder haben. Das ist es, was ich ihr beibringen möchte." Malika stimmt ihr zu – True begreife das Konzept einer Ehe ohnehin noch nicht genau.

In einem späteren Einzelinterview in der Folge gesteht die 40-Jährige aber auch, dass sie Bedenken hat, ihrer Tochter die Wahrheit zu verheimlichen. "Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass ich nicht will, dass True durch ihr Leben geht und glaubt, dass das eine Ehe ist", erklärt Khloé. Da sie und ihr Ex Tristan kein Paar mehr sind, wohnen sie nicht zusammen und tauschen auch keine Zärtlichkeiten aus. True denke daher, dass "man mit jemandem verheiratet ist, der nicht bei einem wohnt und den man nie küssen muss oder mit dem man nicht im selben Bett schläft."

Khloé und Tristan hatten einige Jahre eine On-off-Beziehung geführt, in der der Basketballstar seiner Freundin mehrere Male fremdgegangen war. Die Zweifach-Mama hatte ihm oft verziehen, im Sommer 2022 zog sie aber endgültig den Schlussstrich. Seither fokussieren sich die zwei auf ihre gemeinsamen Kids True und Tatum (2), die sie trotz Trennung und Dramen zusammen großziehen. Ob sich die beiden jemals wieder annähern, ist fraglich – auch wenn es regelmäßig Gerüchte über Liebescomebacks gibt. Aktuell scheinen Khloé und der Kanadier aber viel Wert auf ihre enge Freundschaft zu legen. "Sie denken, dass sie der beste Beweis dafür sind, dass Ex-Partner wirklich Freunde bleiben und mit totaler Liebe und Respekt miteinander umgehen können", verriet ein Insider kürzlich der InTouch.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit seinen Kids Tatum und True, August 2024

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern Tatum und True

