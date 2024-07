So süß gratuliert Khloé Kardashian Tristans Bruder Amari!

Amari Thompson ist 18 Jahre alt geworden! Zu diesem besonderen Anlass widmet Khloé Kardashian (40), dem kleinen Bruder ihres Ex-Partners Tristan Thompson (33) einige süße Worte auf Instagram. "Herzlichen Glückwunsch zum 18. Geburtstag, du süßer Engel. Ich kann gar nicht fassen, dass du schon 18 Jahre alt bist. Du hast unser Leben auf die bestmögliche Weise verändert. Danke, dass du für uns alle so ein Engel bist", beginnt sie ihren rührenden Post und schwärmt weiter: "Du bist der süßeste, albernste und liebevollste junge Mann. Ich hoffe, du fühlst, wie sehr wir dich lieben und anbeten, unser süßer Engel Amari."

Dazu postet der The Kardashians-Star eine Reihe von Schnappschüssen, die sie und Amari bei gemeinsamen Unternehmungen zeigen. Darunter befindet sich beispielsweise ein Foto von einem gemeinsamen Kinobesuch, ein Bild, auf dem Amari Khloés Sohn Tatum auf dem Schoß hat und mit ihm kuschelt, oder ein Video, auf dem Tatum dem schlafenden Amari einen Schmatzer auf die Wange gibt.

Auch Amaris Bruder Tristan ließ es sich natürlich nicht nehmen, seinen Bruder an seinem Ehrentag gebührend zu feiern. "Herzlichen Glückwunsch, Amari. Die große 18! Wir sind so gesegnet und glücklich für all den Segen, den du in unser Leben bringst. Du bist immer ein Leuchtfeuer. Ich liebe dich so sehr und bin so gesegnet, dein älterer Bruder zu sein", schreibt er zu einigen Fotos, die Amari bei seiner Geburtstagsparty zeigen.

Instagram / khloekardashian Amari Thompson und Khloé Kardashian im Kino

Instagram / realtristan13 Amari Thompson und sein Bruder Tristan bei Amaris 18. Geburtstag

Wie findet ihr Khloés Geburtstagspost für Amari?



