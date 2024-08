Tristan Thompson wurde bei Candle-Light-Dinner erwischt

Geht da was? Am Montagabend wurde Tristan Thompson (33) mit einer unbekannten Frau bei einem romantischen Candle-Light-Dinner gesichtet. Der Basketballer und die Dunkelhaarige besuchten gemeinsam den edlen Italiener Giorgio Baldi in Santa Monica. Auf Schnappschüssen, die Daily Mail veröffentlichte, sieht man den Ex von Khloé Kardashian (40) in einem lässigen Jogginganzug, während seine Begleitung in einem hautengen, schwarzen Kleid ihre tolle Figur zur Schau stellte.

In den vergangenen Jahren machte Tristan zahlreiche Schlagzeilen mit diversen Frauengeschichten. Seine langjährige Partnerin Khloé betrog er mehrfach – unter anderem auch, während die The Kardashians-Bekanntheit mit dem ersten gemeinsamen Kind schwanger war. Er zeugte während der Beziehung zu dem Reality-TV-Star ein Kind mit der Personaltrainerin Maralee Nichols. Mittlerweile sind Khloé und Tristan getrennt, aber kümmern sich dennoch gemeinsam um ihre zwei Kids True Thompson (6) und Tatum Thompson (2).

Obwohl Khloé in den vergangenen Jahren einiges mitmachen musste, lehnt sie eine Therapie ab. In einer vergangenen Folge "The Kardashians" legen ihr ihre beste Freundin Malika Haqq und ihre Schwester Kim Kardashian (43) den Gang zum Psychologen sehr ans Herz. "Ich habe eine Therapie gemacht, ich bin zu drei oder vier verschiedenen Therapeuten gegangen", rechtfertigt sich die 40-Jährige daraufhin und erklärt: "Ich habe nie eine Beziehung aufgebaut. Ich habe dir gerade meine ganze Lebensgeschichte erzählt. Jede dunkle, dämonische Sache und du sagst nur: 'Okay.' Ich habe nie einen Ratschlag bekommen."

Instagram / realtristan13 Khloé Kardashian, Tristan Thompson mit ihren Kindern True und Tatum im Jahr 2024

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

