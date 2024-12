Tristan Thompson teilt seltene Schnappschüsse seiner Kids

Tristan Thompson (33) ist stolzer Vater von vier Kindern. Die Fans bekommen die Sprösslinge des Basketballers aber nur selten zu Gesicht. Jetzt macht er aber eine Ausnahme. Bei Instagram teilt der Sportler gleich eine ganze Reihe süßer Schnappschüsse seines Nachwuchses. Darauf posieren drei seiner Kids entweder zusammen oder strahlen mit ihrem Papa um die Wette. Den Post kommentiert der NBA-Profi lediglich mit einem Herzen. Scheint, als würde er zusammen mit den Kindern echte Quality Time verbringen. Nur einen vermissen die Fans schmerzlich: Tristans dreijähriger Sohn Theo ist auf keinem Foto zu entdecken.

Theo stammt aus Tristans Verhältnis mit Marlee Nichols. Der Kleine ging aus einer skandalösen Affäre hervor, die die beiden 2021 hatten. Damals war der 33-Jährige nämlich noch mit Khloé Kardashian (40) zusammen. Sie ist die Mutter seiner beiden mittleren Kinder True (6) und Tatum (2). Aber nicht nur, dass Tristan Khloé betrog – nur wenige Tage bevor der Seitensprung an die Öffentlichkeit geriet, nahmen die beiden einen Embryotransfer vor, durch den später Söhnchen Tatum mithilfe einer Leihmutter zur Welt kam. Die Vaterschaft von Theo leugnete der Kanadier aber nie. "Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln. Jetzt, da die Vaterschaft festgestellt wurde, freue ich mich darauf, unseren Sohn einvernehmlich aufzuziehen", schrieb er bei Instagram. Tristans ältester Sohn Prince stammt aus einer früheren Beziehung vor Khloé.

Tristans Beziehung zu Khloé scheiterte allerdings an der Affäre. Auch wenn die beiden ein schwieriges Verhältnis zu haben scheinen, sollen sie sich für ihre Kinder zusammenreißen und human miteinander umgehen. So ganz konnte der Spieler der Cleveland Cavaliers aber offenbar keinen Haken hinter die Liebe zu Khloé machen. Vergangenes Jahr erklärte er ihrer Schwester Kourtney (45) in einer Folge der Realityshow The Kardashians: "Würde ich gern mit deiner Schwester zusammen sein und den Rest meines Lebens mit ihr verbringen? Ja, natürlich. Mein Ziel ist es, meine Familie wieder als Ganzes zu haben." Bisher schafften die beiden es aber nicht, wieder zueinanderzufinden.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompsons Kinder Prince, Tatum und True

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson, 2021

