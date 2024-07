Tristan Thompson teilt seltene Fotos mit seinem Sohn Prince!

Tristan Thompson (33) ist vierfacher Papa – mit Khloé Kardashian (40) bekam er True (6) und Tatum (1), mit Jordan Craig Sohn Prince sowie durch seine Affäre mit Maralee Nichols den kleinen Theo. Und wie der Basketballspieler nun auf Instagram zeigt, verbrachte er mit seinem ältesten Kind erst kürzlich einen Vater-Sohn-Tag! In einem aktuellen Beitrag veröffentlicht er mehrere Schnappschüsse, die ihn sowie Prince bei einem Mittagessen zeigen. Zu unter anderem zwei Selfies der beiden sowie einem Bild des Siebenjährigen vor einem Teller mit Burger und Pommes, schreibt Tristan: "Lunchdate mit meinem Prince".

Während sich einige positive Kommentare wie: "Er ist dein Zwilling! Was für ein hübscher kleiner Mann" unter dem Post finden, stößt dieser bei anderen Followern eher sauer auf. Sie werfen ihm vor, vor allem seinen jüngsten Sohn zu vernachlässigen. "Wenn du dein jüngstes Kind weiterhin verleugnest und deine anderen Kinder weiterhin postest, sagt das viel über deinen Charakter aus", schreibt beispielsweise ein wütender Nutzer. Außerdem scheint Tristan seinen Fans das Gefühl zu geben, im Netz nur so zu tun, als würde er sich um seine Kids kümmern. "Wie die Tante von Prince schon sagte, du machst das alles nur für [Instagram]" und "Ich bin überrascht, dass du dich an seinen Namen erinnerst", heißt es unter dem Beitrag.

Die Meinung der User entstand wohl durch die jüngsten Schlagzeilen des 33-Jährigen: Wie The Sun berichtete, stand Tristan mit seinem monatlichen Unterhalt für Sohn Theo im Rückstand. Er soll die Zahlungen vom 15. September 2023 bis zum 31. Januar 2024 versäumt haben und musste der Mutter seines Kindes daher umgerechnet 53.430 Euro zahlen. Es soll zudem nicht das erste Mal gewesen sein, dass er Maralee die finanzielle Unterstützung vorenthielt. Bereits nach der Geburt ihres gemeinsamen Kindes zahlte der gebürtige Kanadier keinen Unterhalt, weswegen seine ehemalige Liebhaberin vor Gericht zog. Und das mit Erfolg: Laut TMZ wurde festgelegt, dass Tristan monatlich etwa 8.917 Euro zahlen muss.

Instagram / realtristan13 Prince, Sohn von Basketballspieler Tristan Thompson, im Juli 2024

Instagram / maraleenichols Maralee Nichols mit ihrem Sohn Theo

