Eine Oscar-Preisträgerin kritisiert Netflix scharf! Der Streamingdienst erfreut sich bei vielen Menschen großer Beliebtheit: Im Dezember 2018 gab es weltweit bereits rund 139 Millionen Abonnenten. Noch dazu gelang es den Web-Produzenten in diesem Jahr, mit der Eigenproduktion "Roma" gleich drei Oscars abzuräumen. Eine Person ist offensichtlich aber gar kein Fan des kalifornischen Unternehmens: Hollywood-Legende Helen Mirren (73)! Denn die Schauspiel-Ikone fluchte nun böse über Netflix!

Wie Daily Mail berichtet, gab die Charakter-Darstellerin auf der diesjährigen CinemaCon in Las Vegas den anwesenden Gästen deutlich zu verstehen, was sie von der Plattform hält: "Ich liebe Netflix, aber f*** Netflix!" Doch was genau hat die Queen-Darstellerin zu einer solch harschen Aussage bewegt? Anscheinend sieht sie den Online-Betrieb als unwillkommene Konkurrenz für klassische Kinoleinwände, von denen sie sich selbst als großer Fan outete: "Es gibt einfach nichts besseres, als im Kino zu sitzen, wenn das Licht gedimmt wird. Dieser unglaubliche Moment der Aufregung...", schwärmte Helen und brach damit eine Lanze für das traditionelle Filmtheater.

Die Golden Globe-Gewinnerin ist im Übrigen nicht der erste Promi, der sich kritisch über Netflix äußert: Bereits vor einigen Wochen hatte Filmemacher Steven Spielberg (72) den Anbieter kritisiert. Der "E.T."-Regisseur ging sogar so weit, dass er forderte, Produktionen des Portals grundsätzlich von den Oscars auszuschließen.

EVERETT COLLECTION, INC., Action Press Helen Mirren als Queen Elizabeth II. in "The Queen"

Antony Jones/Getty Images Helen Mirren bei einem Screening von "Girls Of The Sun (Les Filles Du Soleil)"

Getty Images Produzent Steven Spielberg

