Helen Mirren (79) enthüllt goldene Regeln für ewige Jugend

Helen Mirren (79) gibt kurz vor ihrem 80. Geburtstag ihr Geheimnis für jugendliches Aussehen preis. Ihre zwei einfachen Grundregeln lauten: "Nicht rauchen – das ist die erste Regel. Und zweitens sollte man alles ausprobieren, aber nie übertreiben." So scheint es besonders ein gesundes Gleichgewicht zu sein, das die Golden-Globe- und Oscar-Preisträgerin so frisch hält: "Es ist wichtig, auf seine Gesundheit zu achten, aber man sollte auch nicht wie eine Nonne leben", verriet die Britin laut Mirror. Für Helen, die am 26. Juli in ihr neues Lebensjahrzehnt startet, seien Genuss und Abenteuerlust wichtig, solange man dabei das richtige Maß nicht überschreitet.

Dass Helen mit fast 80 Jahren nicht nur ein echt heißer Feger ist, sondern auch als Schauspielerin mittlerweile Legendenstatus erreicht hat, scheint sie selbst immer wieder zu überraschen. Im Interview berichtet sie, wie schön es sei, wenn Fremde sie beispielsweise im Supermarkt ansprechen und ihre Arbeit loben. Bescheiden wie eh und je erklärte sie, dass es sich zwar immer noch seltsam anfühle, als Vorbild wahrgenommen zu werden, sie dies aber dennoch als sehr erfüllend empfinde. Auch ihre Begeisterung für Make-up begleitet die Schauspielerin schon ein Leben lang. Stundenlang widme sich Helen hingebungsvoll ihrer Schminkroutine und probiere auch dabei gern neue Produkte aus.

Helen ist dafür bekannt, mit ihren Beauty-Geheimnissen nicht hinterm Berg zu halten. Erst kürzlich verriet sie ihre persönliche Zwölf-Minuten-Routine – inspiriert von einem Trainingsprogramm der kanadischen Air Force. Zwar gibt sie zu, nicht jedes Level des anspruchsvollen Workouts zu meistern, doch als Ergänzung zu ihrem aktiven Lebensstil erweise es sich als überraschend wirkungsvoll. Ihre Neugier, ihr Humor und die Lust, immer wieder Neues auszuprobieren, scheinen das eigentliche Geheimnis hinter Helens jugendlicher Ausstrahlung zu sein – und der Grund, warum sie auch für neue Rollen stets in Topform ist: Ab dem 28. August ist sie in der brandneuen Krimikomödie "The Thursday Murder Club" als clevere Ermittlerin Elizabeth Best auf Netflix zu sehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Helen Mirren im Mai 2025 in Cannes

Anzeige Anzeige

Getty Images Helen Mirren, Scauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Helen Mirren im April 2022