Trailer von "Yellowstone"-Spinoff "1923" irritiert die Fans

Der mit Spannung erwartete Trailer zur zweiten Staffel von "1923", dem Spin-off der Erfolgsserie "Yellowstone", ist endlich da. Die Serie ist ein Prequel zu Taylor Sheridans "Yellowstone" und eine Fortsetzung des anderen Spin-offs mit dem Titel "1883". In den Hauptrollen glänzen Helen Mirren (79) und Harrison Ford (82) als Cara und Jacob Dutton. Die Handlung spielt auf der berühmten Familienranch während der Zeit der Großen Depression. Nach der aktuellen Vorschau ist sich ein großer Teil der Fangemeinde in einem Punkt einig – und viele äußern dieselbe Bemerkung.

Der neue Trailer, der auf YouTube zu sehen ist, gibt einige Handlungsdetails preis: Spencer, gespielt von Brandon Sklenar, ist immer noch auf dem Weg zurück zu seinen Eltern, während diese sich Sorgen um seine Sicherheit machen. Gleichzeitig geraten Cara und Jacob in eine Schießerei, um ihr Familienanwesen zu schützen. In den Kommentaren unter dem Trailer äußerten viele User ihre Verwunderung darüber, dass Spencers Heimreise so lange andauert. Ein Fan schrieb scherzhaft auf der Plattform: "Der Typ ist immer noch auf dem Weg nach Hause? Das hat er doch schon in der ersten Staffel gemacht... Bis er zuhause ankommt, hat die Ranch bereits Strom!" Ein anderer meinte: "Lasst mich raten, der Typ taucht erst in der letzten Folge auf und sagt nur: 'Ich bin zurück!'"

Brandon gab in einem Interview mit The Hollywood Reporter bereits Einblicke in die kommende Staffel. "Alles, was ich über den zweiten Teil weiß, ist, dass sich die Tonalität ändern wird, sowohl für Spencer als auch für die Serie selbst", verriet er. "Die Einsätze sind auf einem neuen Level, und der Schmerz und die Schuld, die er mitbringt, werden ihn zu einer Version von sich selbst machen, die wir noch nicht gesehen haben." Zudem bestätigte er, dass er entgegen der Fan-Erwartungen endlich mit Helen und Harrison gemeinsam vor der Kamera stehen werde. "Ich habe bisher noch nicht mit ihnen gedreht. Das wird sich in den letzten acht Episoden, an denen wir jetzt arbeiten, ändern... Es passiert, und ich bin begeistert." Diese Staffel von "Yellowstone" wird die letzte sein.

