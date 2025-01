Das ist Helen Mirrens Fitnessgeheimnis mit 79 Jahren

Helen Mirren (79) hat mit einer disziplinierten Zwölf-Minuten-Routine einen cleveren Weg gefunden, sich fit zu halten. Die Schauspielerin, die im Juli ihren 80. Geburtstag feiern wird, schwört seit den 1960er-Jahren auf das kanadische Air-Force-Trainingsprogramm. Kurze Übungen wie Knieheben, Dehnen, Liegestütze und Hüpfen ließen sich überall ohne große Ausrüstung ausführen, verrät Helen. "Es beginnt leicht und kann ziemlich anspruchsvoll werden", erzählte sie gegenüber Woman's Weekly. Die Oscar-Preisträgerin gesteht allerdings offen, dass sie nie über die zweite von zehn Übungsstufen hinausgekommen sei.

Neben dem Training schwört Helen auch auf eine bewusste Ernährung. So betonte sie in einem Interview, dass nicht nur Bewegung, sondern auch die Ernährung das Wohlbefinden stark beeinflusse: "Was du in deinen Körper steckst, beeinflusst, wie du dich fühlst." Dennoch sei sie nicht immer strikt – eine Portion Fish and Chips lasse sie sich hin und wieder nicht entgehen. Ihre Fitness-Routine, die ursprünglich in den 1950er-Jahren für die kanadische Luftwaffe entwickelt wurde, setze sie konsequent ein. "Es geht darum, die Kontrolle über sich selbst zu übernehmen", erklärte sie in einem Gespräch mit Vogue.

Auch privat sorgte Helen vor Kurzem für Aufsehen, als sie in einer Talkshow über ihre frühere Beziehung zu Liam Neeson (72) sprach. "Wir haben nicht einfach nur gedatet, wir haben zusammengelebt", erzählte sie lächelnd über die Beziehung, die vier Jahre hielt. Die beiden lernten sich 1981 am Set des Films "Excalibur" kennen und waren, wie Liam verriet, sofort voneinander angetan. "Ich war hin und weg", erinnerte sich der Schauspieler gegenüber Mirror und scherzte, dass er und ein Kollege gleichermaßen beeindruckt von Helens Erscheinung in ihrem Kostüm als Morgana Le Fey gewesen seien. Auch heute scheint die beiden eine herzliche Erinnerung an diese gemeinsame Zeit zu verbinden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Helen Mirren posiert auf dem Red Carpet

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Neeson, Schauspieler

Anzeige Anzeige