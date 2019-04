Tragische Ereignisse kurz vor dem Coachella Valley Music Festival 2019! Seit 20 Jahren stürmen zahllose musikbegeisterte Fans zu dem alljährlichen Mega-Event im kalifornischen Indio, das zu den größten Festivals der Welt zählt. Hochkarätige Stars wie R&B-Queen Beyonce (37), Coldplay-Frontsänger Chris Martin (42) und DJ Calvin Harris (35) gehörten bereits zum Line-up. Auch in diesem Jahr trumpfen die Veranstalter mit Beauty Ariana Grande (25), DJ Snake und Diplo mächtig auf. Doch nun werden die Feierlichkeiten eine Woche vor dem Start von einem schrecklichen Vorfall überschattet: Ein Bühnenhelfer stürzte bei den Vorbereitungen fürs Coachella in den Tod!

Laut TMZ soll ein Arbeiter am Samstagmorgen auf dem Festivalgelände gestorben sein, während er dabei war, eine der vielen Bühnen aufzubauen – mehrere Augenzeugen sollen beobachtet haben, wie der Mann zunächst an einem Gerüst hochkletterte, um einige Leinen festzuzurren, und dann plötzlich etwa 18 Meter in die Tiefe fiel und auf dem Boden aufschlug. Warum genau er abstürzte, ist bisher unklar. Laut den Zeugen habe er keinen Sicherungsgurt getragen.

Wie ein Sprecher der Polizei in Indio später bestätigte, sei um halb zehn vormittags ein Notruf eingegangen, dass jemand von einer Bühne gestürzt ist – als die Einsatzkräfte schließlich eintrafen, sei der Handwerker noch vor Ort für tot erklärt worden. Die Umstände seines Todes würden nun genaustens untersucht werden.

Kevin Winter/Getty Images for Coachella DJ Calvin Harris beim Coachella Festival 2016

Larry Busacca/Getty Images for Coachella Musikerin Beyonce beim Coachella Festival 2018

Rich Fury/Getty Images for Coachella Das Coachella Valley Music Festival 2018



