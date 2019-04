Er hatte noch sein ganzes Leben vor sich und träumte von der ganz großen Karriere! Arie Irawan (✝28) galt schon mit seinen jungen Jahren als Golf-Profi und absolvierte erst vor wenigen Tagen ein Golf-Turnier in China. Dort verpasste er vergangenen Freitag ganz knapp die Qualifikation für die nächste Runde. Nur zwei Tage später dann die traurige Nachricht: Der Sportler wurde leblos in seinem Hotelzimmer gefunden.

Wie Bild berichtet, fand sein Zimmerkollege Kevin Techakanokboon den gerade einmal 28-Jährigen regungslos in seinem Bett. 45 Minuten lang versuchten die Ärzte, Arie wiederzubeleben – allerdings ohne Erfolg. Laut Berichten soll er an einer "natürlichen Ursache" verstorben sein. Die genaue Todesursache ist aber bislang noch ungeklärt. Auch die Frage, ob es dem in Malaysia geborenen Sportler bereits vor seinem plötzlichen Tod gesundheitlich schlecht ging, wurde noch nicht beantwortet.

Auf seinem Twitter-Kanal bestätigte Tour-Direktor Greg Carlson vom Sportverband den Tod des Profi-Golfers: "Dies ist eine schreckliche Tragödie, von der wir alle betroffen sind. Die Nachricht macht uns unglaublich traurig und wir sprechen seiner Frau und seiner Familie unser aufrichtiges Beileid aus." Arie hinterlässt seine Ehefrau Marina, seine Eltern und eine Schwester.

Getty Images Arie Irawan im Februar 2017 in Malaysia

Getty Images Arie Irawan im März 2019 in Malaysia

Getty Images Arie Irawan, 2017, Malaysia



