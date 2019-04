Im März ließen der Ex-Bachelorette-Boy David Friedrich (29) und die einstige Bachelor-Kandidatin Maxime Herbord (24) die Katze aus dem Sack: Sie sind tatsächlich ein Paar – und das bereits seit einem halben Jahr! Nun hatten die Turteltauben schließlich keine Lust mehr auf die Heimlichtuerei, weil es zwischen ihnen so gut läuft. Doch was macht ihre Beziehung eigentlich so harmonisch? Im Promiflash-Interview offenbart David jetzt, warum Maxime die perfekte Partnerin für ihn ist!

"Was Maxi ausmacht, ist der Gegenpol von mir", erklärt der 29-Jährige. "Ich bin sehr verschlossen mittlerweile gegenüber vielen Sachen, hatte es lange Zeit schwer, Leuten zu vertrauen und sie ist eine, die wirklich noch das Gute in den Menschen sieht, immer das Positive", verrät David weiter. Das habe er in seinem Leben absolut gebraucht. "Sie hat mir sehr viel geholfen auf jeden Fall", schwärmt der Sänger von seiner Partnerin.

Seit David und Maxime ihre Beziehung offiziell gemacht haben, senden die beiden sich regelmäßig romantische Botschaften im Netz zu. "Lacht zusammen, soviel ihr nur könnt. Du brauchst niemanden, um dich komplett zu fühlen. Du brauchst nur jemanden, der dich komplett akzeptiert", schrieb der verliebte Musiker kürzlich auf Instagram und postete ein hübsches Pärchenfoto dazu.

