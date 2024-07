Ex-Bachelorette-Kandidat David Friedrich hat sich verlobt

David Friedrich (34) und seine Freundin haben Grund zur Freude: Der einstige Die Bachelorette-Teilnehmer und seine Liebste haben sich verlobt! Das lässt der Blondschopf seine Fans nun auf Instagram wissen. Zu einer Reihe niedlicher Schnappschüsse schreibt er: "Sie hat Ja gesagt. Das Leben ist kurz. Wir denken es uns nur lang. Wir wissen nie, wie lange wir uns noch haben, deswegen ist es wichtig, ich liebe dich zu sagen." Viele der Bilder zeigen Davids Freundin, wie sie freudestrahlend in die Kamera schaut und ihren Ring gekonnt in Szene setzt.

Davids Community freut sich riesig über die schöne Neuigkeit und lässt das den Musiker in der Kommentarspalte wissen. "Ah! Mega! Ich freue mich so für euch. Herzlichen Glückwunsch", "Ich hab mir neulich noch gedacht 'es wird bestimmt demnächst passieren'. Herzlichen Glückwunsch euch beiden" und "Oh mein Gott, wie wunderschön! Herzlichen Glückwunsch. Solch wunderschöne Nachrichten. Ich wünsche euch alles Glück der Welt", lauten nur drei von über fünfhundert Kommentaren. Offenbar haben David und seine Verlobte einen gemeinsamen Urlaub mit Freunden verbracht, den der 34-Jährige kurzerhand dafür genutzt hat, um seiner besseren Hälfte die Frage aller Fragen zu stellen. "Wir hatten wunderschöne zwei Wochen. Viel Liebe, die besten Freunde und alles frei von Sorgen", schreibt er nämlich als abschließende Worte zu seinem Social-Media-Beitrag.

David ist nicht nur Mitglied und Schlagzeuger der Band Electric Callboy, sondern erlangte vor allem durch seine Teilnahme an der TV-Show "Die Bachelorette" Bekanntheit. Vor rund sieben Jahren kämpfte der gebürtige Duisburger um das Herz von Jessica Haller (34) und erhielt von der Beauty sogar die letzte Rose. Lange hielt die Liebe der beiden allerdings nicht: Sie zerbrach kurz nach den Dreharbeiten. Sein Glück hat er schlussendlich in seiner Verlobten gefunden. Bereits im Oktober 2021 schwärmte David in seiner Story von seiner Partnerin: "Ich bin absolut dankbar für diesen Menschen, welcher mir bedingungslose Liebe schenkt und zeigt, dass kein Tag ein vergeudeter ist und man niemals aufgeben sollte."

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrichs Partnerin im Juli 2024

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich mit seiner Freundin Sina Lacey

