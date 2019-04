Wie lange geht das wohl schon mit David Friedrich (29) und Maxime Herbord (24)? Im März machten der Ex-Bachelorette-Bewerber und die frühere Bachelor-Kandidatin es offiziell: Sie sind tatsächlich ein Paar! Ihre Fans hatten zuvor bereits seit Wochen vermutet, dass zwischen den Kuppelshow-Stars mehr als nur Freundschaft sei. Doch wann genau sind David und Maxime eigentlich zusammengekommen? Der 29-Jährige hat es Promiflash verraten!

"Wir kennen uns fast ein Jahr und zusammen sind wir fast ein halbes Jahr", offenbarte David im Interview. Aber warum haben er und Maxime dann so lange mit den News hinterm Berg gehalten? "Man sollte sich halt wirklich sicher sein mit der Partnerin an der Seite, bevor man damit an die Öffentlichkeit geht", begründete der Sänger die Entscheidung. Schließlich könne die Öffentlichkeit auch vieles an einer Beziehung kaputt machen, gestand er.

Doch nun sei David total erleichtert, denn ihr gemeinsames Umfeld habe die Neuigkeiten total positiv aufgenommen – inklusive der Fans: "Die waren einfach nur süß, wirklich!", schwärmte er. Hättet ihr gedacht, dass die Turteltauben schon so lange zu zweit durchs Leben gehen? Stimmt ab!

Instagram / _david.friedrich Influencer David Friedrich, Februar 2019

Instagram / maximeee David Friedrich und Maxime Herbord

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich und Maxime Herbord in Efteling

