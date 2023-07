Total verliebt: So glücklich ist Maxime Herbord mit Leander

Maxime Herbord (28) ist bis über beide Ohren verliebt. Nachdem die ehemalige Bachelorette im Fernsehen nicht die große Liebe finden konnte, traf sie im Fitnessstudio den Richtigen. Mit Leander Sacher (25) funkte es beim Training. Und offenbar ist er genau der Richtige. Auf ihrem Instagram-Kanal erklärt die 28-Jährige nun, was sie an der Beziehung zu ihm so erfüllt. "Er liebt und schätzt mich mit all meinen Facetten, meinen Stärken und Schwächen", schwärmt sie. Leander in ihrem Leben zu haben, bereichere sie "auf so viele Weisen".

