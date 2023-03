Offiziell: Maxime Herbord und Leander Sacher wohnen zusammen

Maxime Herbord (28) und Leander Sacher (25) wollen ihr Leben zusammen verbringen! Die beiden Reality-TV-Darsteller kommen aus dem Bachelor-Universum. An Weihnachten vergangenen Jahres machte das Paar seine Liebe öffentlich und zeigt seitdem, wie glücklich es miteinander ist. Die beiden wurden von Ex-Bachelor-Kandidatin Michèle de Roos verkuppelt. Im Netz zeigen Maxime und Leander, dass sie jede Menge Zeit miteinander verbringen. Jetzt enthüllten die Turteltauben: Sie wohnen inzwischen sogar zusammen!

Auf Instagram wurden Maxime und Leander gefragt, ob sie inzwischen in einer gemeinsamen Wohnung wohnen. "Ja", schrieb der ehemalige Bachelorette-Kandidat und postete dazu ein Foto, wie er und seine Liebste gemeinsam einen Haustürschlüssel in der Hand halten. In dem Zuge verriet der Unternehmer auch, dass schon vorher ganz in der Nähe wohnten. Das erste Mal begegnet seien die beiden sich jedoch erst auf einem Event.

Im Interview mit Promiflash deuteten Maxime und Leander bereits an, dass es nur noch eine Frage der Zeit sei, bis sie zusammenwohnen. "Es fühlt sich schon so an. Er ist eigentlich nur zu Hause, um Wäsche zu waschen", erklärte die Influencerin. Doch damals hatte Leander wohl nicht geahnt, dass es so schnell gehen würde. "Wir wohnen drei Autofahrminuten im selben Ort auseinander. Da ist nicht der Drang nach, dass wir eine Wohnung zusammen finden müssen", meinte der 25-Jährige.

Instagram / leander_sacher Maxime Herbord und Leander Sacher, Dezember 2022

Instagram / leander_sacher Leander Sacher, Ex-Bachelorette-Kandidat

Instagram / leander_sacher Leander Sacher und Maxime Herbord

