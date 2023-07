Das erfüllt Maxime Herbord an ihrer Beziehung mit Leander

Maxime Herbord (28) kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Als Bachelorette konnte sie ihre große Liebe nicht finden: Doch wenig später funkte es zwischen ihr und Leander Sacher (25), nachdem sie sich beim Sport kennengelernt hatten. Inzwischen gehen die beiden Turteltäubchen bereits seit einem ganzen Jahr gemeinsam durchs Leben und sind zusammengezogen. Jetzt plaudert Maxime aus: Das liebt sie ganz besonders an ihrem Leander.

"Er liebt und schätzt mich mit all meinen Facetten, meinen Stärken und Schwächen. Es ist schön zu wissen, dass ich nicht perfekt sein muss, sondern dass wir uns gegenseitig annehmen und unterstützen", schwärmt die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story. Sie sei dankbar, Leander an ihrer Seite zu haben. "Er bereichert mein Leben auf so viele Weisen", gibt die Brünette zu.

Erst im März gab das Paar bekannt, zusammengezogen zu sein. Auf Instagram teilte Maxime einen Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Schatz einen Wohnungsschlüssel in der Hand hält. Dabei verriet der Unternehmer auch, dass sie schon vorher ziemlich nah beieinander wohnten.

Instagram / leander_sacher Maxime Herbord und Leander Sacher, Bachelorette-Stars

Instagram / maximeee Maxime Herbord und Leander Sacher im April 2023 auf Ibiza

Instagram / maximeee Maxime Herbord und Leander Sacher

