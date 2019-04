Traurige Nachrichten von der Bundeskanzlerin! Wer an Angela Merkel (64) denkt, hat eine sehr bedachte Powerfrau vor Augen. Nicht umsonst wurde sie vom amerikanischen Forbes-Magazin zum achten Mal zur mächtigsten Frau der Welt gekürt. Doch aktuell hat die Politikerin nicht nur die Verantwortung für Deutschland als Last auf ihren Schultern – auch privat muss sie jetzt Stärke beweisen: Ihre Mutter verstarb nun im Alter von 90 Jahren!

Gegenüber dem Magazin Superillu bestätigte der Sprecher der Kanzlerin, Steffen Seibert, erstmals den familiären Todesfall. Demnach soll Herlind Kasner Anfang April gestorben sein. Die Beisetzung der Englisch-Lehrerin finde demnach im engen Kreis von Freunden und Familie in Templin statt.

Erst im Februar 2019 zeigte sich Herlind Kasner das letzte Mal in der Öffentlichkeit. Sie erschien mit ihrer Tochter bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Templin in Brandenburg, wo sie bis zu ihrem Tod wohnte. Bis ins hohe Alter unterrichtete sie dort auch noch an der Volkshochschule Englisch.

