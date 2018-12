Angela Merkel (64) ist DIE Powerfrau 2018! Es war mal wieder so weit: Das amerikanische Forbes-Magazin veröffentlichte wie in jedem Jahr seine Liste der 100 mächtigsten Damen der Welt – und richtig viel verändert hat sich auf den oberen Plätzen seit vergangenem Jahr nicht. Die deutsche Bundeskanzlerin bleibt die mächtigste Frau der Welt – und das zum achten Mal in Folge!

Die Regierungschefin sei noch immer die eigentliche Anführerin Europas, die Deutschland durch die Finanzkrise und zu Wachstum geführt habe, heißt es laut Forbes. Sie trete US-Präsident Donald Trump (72) mutig entgegen und habe mehr als einer Million Flüchtlingen erlaubt, nach Deutschland zu kommen. Auf Platz zwei der Liste folgt – ebenfalls wie vergangenes Jahr – die britische Premierministerin Theresa May. Doch natürlich sind in der Rangliste nicht bloß Politikerinnen vertreten, auch Musikstars, Monarchinnen und andere Gesichter der Medienbranche sind zu finden!

So landet Oprah Winfrey (64) beispielsweise auf Platz 20, auf Platz 48 hat es Anna Wintour (69) als Chefredakteurin der US-Vogue geschafft. Der jüngste Name auf der Liste der mächtigsten Frauen ist auf Rang 68 Sängerin Taylor Swift (28). Doch dieser Platz ist kein Grund zur Traurigkeit für die Musikerin: Schließlich hatte sie erst vor zwei Jahren die Liste der reichsten Promis unter 30 angeführt. Taylor verdiente laut Forbes 170 Millionen Dollar – allein ihre Welttournee "1989" hatte einen Umsatz von 200 Millionen US-Dollar eingespielt.

Axel Schmidt / Getty Images Angela Merkel im Mai 2017

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney Oprah Winfrey bei einer Veranstaltung in Hollywood, Februar 2018

WENN.com Sängerin Taylor Swift bei einer Preisverleihung

