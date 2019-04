Emotionale Botschaft von Roxanne Pallett (36)! Die Schauspielerin musste vor einigen Jahren einen schmerzlichen Verlust hinnehmen: Ihre beste Freundin nahm sich das Leben. Die Erfahrung beschäftigt den ehemaligen “Emmerdale”-Star noch heute, wie Roxanne nun in einem langen herzzerreißenden Social-Media-Post gestand: Auch sie selbst war einmal an einem Punkt, an dem sie nicht weiter wusste. Sie sendete bereits Suizid-Nachrichten an ihre Familie – und spricht jetzt über ihre Erfahrungen.

Mit ihrem Instagram-Beitrag will Roxanne ihre Fans dazu auffordern, Depressionen und Selbstmordgedanken ernst zu nehmen. “Suizid, ein Wort, das mir den Magen umdreht, ist eine der häufigsten Todesursachen neben Krebs und Autounfällen”, schreibt die Britin neben ein Foto mit dem handschriftlichen Schriftzug “Hey du, nicht aufgeben, okay?”. Noch immer erinnere sie sich regelmäßig an die letzten Momente, die sie mit ihrer verstorbenen Freundin erlebt hat. “Depression ist eine Krankheit. Es ist eine unsichtbare Verletzung, die wir nicht zeigen oder optisch beweisen können, aber es ist ernst und kräftezehrend”, mahnt sie außerdem in ihrem Post.

Im vergangenen Sommer war Roxanne nach ihrer Teilnahme bei Celebrity Big Brother durch eine schwere Zeit gegangen: Nach einem Streit mit einem Mitbewohner über einen scherzhaft gemeinten Schlag litt sie unter Depressionen und eröffnete ihrer Familie, nicht mehr leben zu wollen. Ihre Liebsten reagierten allerdings schnell: Direkt am Morgen danach begann sie eine Therapie, bei der eine posttraumatische Belastungsstörung festgestellt wurde.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Roxanne Pallett, Schauspielerin

Instagram / roxannepallettofficial Roxanne Pallett im Mai 2018

Supplied by WENN Roxanne Pallett bei "Celebrity Big Brother" 2018



