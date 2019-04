Trauer in der amerikanischen Schauspielwelt: Georgia Engel ist tot. Die Darstellerin, die in den Siebzigern fünf Jahre lang in der TV-Serie "Mary Tyler Moore" zu sehen war, machte sich vor allem durch ihre hohe, unverkennbare Stimme einen Namen. Und auch hierzulande dürfte sie Fernseh-Fans ein Begriff sein, denn in insgesamt zwei "Two and a Half Men"-Folgen war Georgia zu sehen. Am vergangenen Freitag ist sie aus bisher nicht vollständig geklärten Gründen im Alter von 70 Jahren in den USA verstorben.

Die traurige Nachricht bestätigte John Quilty, ein guter Freund und Nachlassverwalter der Schauspielerin gegenüber der New York Times. Ihre Todesursache sei bisher unbekannt, da sie streng gläubig war und deswegen keine ärztliche Hilfe in Anspruch nahm. Ihr Talent als Komikerin machte sie jedoch zu einer beliebten Besetzung in verschiedensten Sitcoms. So spielte sie auch von 2003 bis 2005 in der Sendung "Everybody Loves Raymond" mit, was ihr insgesamt drei Emmy-Nominierungen einbrachte. "Sie erntete Lacher für jeden Satz, den man ihr gab. Sowas hab ich noch nie erlebt", erinnerte sich jetzt der Serien-Regisseur Philip Rosenthal.

In ihrer Paraderolle als Georgette Franklin Baxter in "Mary Tyler Moore" spielte sie zudem an der Seite von Betty White (97). Georgia sollte zunächst nur eine Gastrolle in der Show übernehmen, wie sie in einem Toronto Star-Interview im Jahr erzählte. Ein Drehbuchautor besetzte sie allerdings immer wieder, weil ihre Stimme klang, als hätte "ein Engel etwas zu viel Helium eingeatmet." Ihre Stimme brachte ihr schließlich auch einige Synchronsprecher-Jobs ein, unter anderem in allen drei Teilen der Animationsfilmreihe "Jagdfieber" als Bobbie.

Getty Images Georgia Engel bei den Obie Awards 2016

Getty Images Georgia Engel, Schauspielerin

Getty Images Georgia Engel im Mai 2006



