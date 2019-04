Daniela Büchner (41) leidet noch immer sehr unter dem viel zu frühen Tod ihres Mannes Jens (✝49)! Im vergangenen November war der Goodbye Deutschland-Star an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung verstorben. Wie die Witwe seitdem den Alltag mit den gemeinsamen Kindern allein meistert, zeigt sie regelmäßig im Netz. Jetzt gab Danni erneut private Einblicke und verriet, dass sich die Sachen von Jens in ihrem Haus auf Mallorca noch immer an Ort und Stelle befinden!

Genau fünf Monate nach dem Tod ihres Mannes offenbarte die 41-Jährige gegenüber RTL: "Hier zu Hause ist immer noch alles so, wie du es verlassen hast. Ich kann nichts wegräumen, vielleicht irgendwann. Mir laufen die Tränen übers Gesicht, während ich das schreibe. Wir vermissen dich so, jeden Tag." Die vergangenen fünf Monate hätten sich für Danni leer angefühlt und seien verdammt schmerzhaft gewesen – in sehr vielen Momenten vermisse sie ihren Mann, schrieb die Blondine weiter." Ich möchte wissen, wie es dir geht, wo du gerade bist, ob du uns siehst."

Die Wahl-Mallorquinerin sei sich aber sicher, dass sie ihren Mann irgendwann wieder sehen werde. Bis dahin haben sie und die Kids ein tägliches Ritual für Jens: "Um 18.30 Uhr, wie jeden Abend, machen wir eine Kerze an für dich", verriet sie.

ActionPress Jens und Daniela Büchner in Cala Millor

ActionPress Daniela und Jens Büchner in Cala Millor

ActionPress Daniela Büchner im Juli auf Mallorca

