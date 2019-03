Die Familie hält zusammen! Am Montag flimmerte die Goodbye Deutschland-Abschiedsfolge für Jens Büchner (✝49) über die Bildschirme – der Kult-Auswanderer war im November plötzlich an Lungenkrebs gestorben. Die neue Episode dokumentierte, wie seine Frau Daniela (41) und die acht Kinder nach seinem Tod mit ihrer Trauer umgehen: Um ihrer Mutter nicht zur Last zu fallen, verstecken die Kids ihre Tränen!

Jada und Joelina, die Danni aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe brachte, versuchen, ihrer Mama den Alltag zu erleichtern, indem sie ihr vor allem bei der Betreuung der ganz Kleinen unter die Arme greifen. Die Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya sind der gemeinsame Nachwuchs von Danni und Jens. “Ich persönlich versuche auch, dass ich nicht vor Mama weine oder den Zwillingen, weil ich halt auch nicht will, dass sie wieder traurig ist. Ich will nicht, dass sie es bemerkt", verriet Jada. Die 14-Jährige lasse stattdessen ungestört in ihrem Zimmer die Tränen fließen.

Danni sei sich jedoch im Klaren, dass ihre Großen ihre Trauer nicht offen ausleben – ihre Tränen bekomme sie auch hinter verschlossenen Türen mit: "Dann stehe ich vor der Zimmertür und weine mit.” Trotz des Schicksalsschlags sei es der 41-Jährigen wichtig, für ihre Familie nach vorn zu schauen: "Sie können alle nichts dafür. Ich muss stark sein und weitermachen”, meinte die Wahl-Mallorquinerin.

Facebook / Jens Buechner Daniela und Jens Büchner mit ihren Kindern

Anzeige

ActionPress Jens und Daniela Büchner bei der Eröffnung des Mega-Parks in El Arenal, 2018

Anzeige

ActionPress Daniela Büchner beim Kiss Cup 2018 in der Max-Schmeling-Halle in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de