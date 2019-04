Steht die Neueröffnung von Jens Büchners (✝49) Faneteria kurz bevor? Das Café, das der Kult-Auswanderer und seine Frau Daniela (41) gemeinsam auf Mallorca betrieben haben, ist seit seinem Tod im November 2018 geschlossen. Nachdem die befreundeten Auswanderer Peggy Jerofke und Steffen Jerkel zuletzt als Betreiber ausgestiegen sind, schien die Zukunft des Lokals ungewiss. Doch nun verdichten sich die Anzeichen dafür, dass die Faneteria schon bald wieder ihre Pforten öffnet!

Nicht nur einige von Danielas Instagram-Storypostings weisen darauf hin: Laut Bild bestätigen Nachbarn der Faneteria, dass die 41-Jährige seit einer Weile immer wieder mit verschiedenen Personen vor dem Lokal in Cala Millor gesehen wurde. Laut Informationen der Zeitung soll nun ein anderes Auswandererpaar als Betreiber eingestiegen sein. Außerdem soll ein handgeschriebener Zettel von Jens, mit dem er seine Fans auf eine Wiedereröffnung im Jahr 2019 vertröstet hat, verschwunden sein. Dazu kommt ein Facebook-Kommentar von Ex-Rotlicht-King Bert Wollersheim (68): "Die Faneteria wird in Kürze eröffnet... ein bisschen Geduld, liebe Freunde", schrieb er im Netz. Daniela selbst wollte sich bislang noch nicht zu den Vermutungen äußern.

Vor wenigen Tagen deutete sich im Promiflash-Interview in Berlin bereits an, dass das Thema Faneteria nicht vom Tisch ist. Auf die Frage, wie Danni mit den Schlagzeilen um das Café und ihre Villa neben all der Trauer um ihren geliebten Jens umgeht, antwortete sie: "Natürlich ist das immer sehr schwer, aber wie heißt es so schön: Es wird heißer gekocht als gegessen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Uns geht's gut, wir wohnen sehr schön und alles andere ist in Planung."

