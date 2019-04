Hat sich Kim Gloss (26) etwa von Kylie Jenner (21) inspirieren lassen? Die Influencerin legte von ihren ersten TV-Auftritten bei DSDS bis heute ein ganz schönes Makeover hin. Immer wieder ließ sie etwas an sich machen, wechselte gelegentlich auch die Haarfarbe. Mit roten Haaren dürften ihre Fans sie nun jedoch zum allerersten Mal sehen: Im Netz präsentierte Kim ihren neuen knalligen Look – und erinnert dabei ziemlich an Beauty-Mogulin Kylie!

Im Karadashian-Jenner-Clan würde sich Kim mit diesem farbenfrohen Styling jedenfalls sicher wohlfühlen. Ohne ihr Umstyling anzukündigen, zeigte sich die 26-Jährige in ihrer Instagram-Story mit einer purpurroten Mähne. In einigen Clips, die sie während der About You Awards filmte, setzte Kim ihre frisch gefärbte Matte in Szene und teilte ihren Followern mit: "Ich hab euch noch gar nicht meine neuen Haare gezeigt oder? Ja, sie sind jetzt rot!"

Ob Kim sich in Sachen Farbwahl wohl etwas bei Kylie abgeguckt hat? Die Unternehmerin überraschte ihre Community bereits 2017 mit einem feurigen Schopf. Auch Kylies Halbschwester Kim Kardashian (38) ließ sich kürzlich die Haare Kirschen-ähnlich färben.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im April 2019

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Juli 2017

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im April 2019

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juli 2017

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss bei den About You Awards 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de