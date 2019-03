Kim Gloss' (26) Lipfiller sind ganz schön hartnäckig! Die einstige Dschungelcamp-Kandidatin macht keinen Hehl daraus, ab und an bei ihrer Schönheit vom Onkel Doktor nachhelfen zu lassen. Zähne, Haaransatz oder Lippen – ihr Gesicht hat die Sängerin schon etliche Male tunen lassen. Auf den sozialen Netzwerken auf ihre wohlgeformte Schnute angesprochen, verriet sie jetzt aber ein spannendes Detail: Kim musste schon ewig nicht mehr zum Beauty-Doc – weil sich die Lipfiller einfach nicht mehr abbauen!

In ihrer Instagram-Story lud Kim ihre Follower ein, ihr Fragen zu stellen. Ein Fan interessierte sich dabei besonders für die vollen Lippen des TV-Sternchens und hakte nach: "Wie oft lässt du die nachmachen?" Darauf hat die 26-Jährige eine klare Antwort: gar nicht mehr! "Ich muss ehrlich gestehen, ich habe sie schon drei Jahre oder so nicht mehr gemacht. Es ist schon so fest bei mir drin, dass es sich nicht mehr abbaut", stellte sie fest.

Doch wie erklärt sich Kim, dass die Unterspritzungen nicht nach und nach verschwinden? "Ich habe wahrscheinlich zu viele verschiedene Produkte drin, weil ich immer bei unterschiedlichen Ärzten war, aber es sieht nicht schlecht aus", berichtete die Mama der kleinen Amelia Stark (6). Na, so lang es die ehemalige DSDS-Kandidatin nicht stört, ist ja alles in Ordnung.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, November 2018

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Instagram / kim_glossofficial Ex-DSDS-Kandidatin Kim Gloss

