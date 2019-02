Kim Kardashian (38) bleibt eben nie wirklich lange beim gleichen Style! Die Fans, die die Social-Media-Kanäle der Make-up-Mogulin verfolgen, wissen: Die Beauty wechselt ihre Frisuren beinahe im Wochentakt! Egal ob ganz kurze, superlange, blonde oder pinke Haare – die Ehefrau von Rapper Kanye West (41) liebt es, sich ständig neu zu erfinden. Jetzt überrascht Kim mal wieder mit ihrer Haarfarbe!

In einer Instagram-Story präsentierte die 38-Jährige ihren aktuellen Look: Kims Gesicht wird nun von einer feuerroten schulterlangen Mähne eingerahmt! Diesen extremen Farbton trug die Reality-Darstellerin bisher nur ein einziges Mal – und auch nur als Perücke: Bei einer Halloween-Veranstaltung im Jahr 2011 hatte sie sich als Comicbuch-Figur Poison Ivy verkleidet.

Dass Kim diesen Style lange beibehalten wird, ist ziemlich unwahrscheinlich – extremere Nuancen als diese trug sie in der Vergangenheit immer nur wenige Tage. Ein Beispiel sind ihre neongelben Haare im August 2018. Was sagt ihr zu der neuesten Veränderung? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

PNP/ WENN.com Kim Kardashian an Halloween 2011

Splash News Kim Kardashian in Miami

