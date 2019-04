Eine mutige Offenbarung! Ein Jahr ist es her, dass sich Abby Lee Miller plötzlich mit einer lebensbedrohlichen Krebserkrankung konfrontiert sah. Die heute 52-jährige Tanzlehrerin, die durch die Reality-TV-Serie “Dance Moms” an Bekanntheit erlang, wurde wegen einer Fehldiagnose zunächst an der Wirbelsäule operiert. Anschließend bewältigte sie eine kräftezehrende Chemotherapie, durch die sie körperlich geschwächt wurde und ihre Haare verlor. Jetzt zeigte die Star-Choreografin im Netz ein Foto von sich – mit raspelkurzer Frisur und einer langen Narbe entlang der Wirbelsäule.

Die Amerikanerin schrieb zu dem Instagram-Bild bewegende Worte: “Heute vor einem Jahr – ich musste wegen einer Infektion an der Wirbelsäule notoperiert werden. Diese Masse, der auf mein Rückenmark drückte, entpuppte sich als Tumor namens Burkitt-Lymphom. Ich musste zehn Runden Chemotherapie überstehen.” Jede davon sechs Tage mit vier 24-Stunden-Infusionen, die Gift in ihren Körper gepumpt hätten, erklärte Abby. Außerdem habe sie sich einer Lumbalpunktion an drei Stellen sowie einer weiteren Chemo, die vom Steißbein übers Rückenmark bis hoch zum Schädel verabreicht wurde, unterziehen müssen.

Die frühere Tänzerin führt in ihrem Post auch aus, was sie in Zukunft noch bewältigen muss. “Es war noch eine weitere Wirbelsäulenoperation notwendig und eine steht mir noch immer bevor. Ich habe mich durch monatelange Physiotherapie gekämpft, um wieder aufrecht sitzen zu können. Um krabbeln zu können und – wenn ein Wunder geschieht – um wieder laufen zu können”, offenbarte Abby.

