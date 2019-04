Gegen Felicity Huffman (56) wird ermittelt! Die Schauspielerin hatte 15.000 Dollar Schmiergeld gezahlt, um ihrer ältester Tochter die Ausbildung an der Los Angeles High School of the Arts zu ermöglichen. Doch damit verstoß sie ganz klar gegen das US-amerikanische Gesetz und sorgte für einen Betrugsskandal. Mittlerweile hat sich der Star schuldig bekannt. Und das bereut die Desperate Housewives-Darstellerin gar nicht!

"Felicity hat sich erleichtert gefühlt, als sie sich schuldig bekannt hat", offenbart eine Quelle gegenüber Hollywoodlife. Doch die Angeklagte hat bei ihrem Schuldbekenntnis auch einen Hintergedanken: "Sie hofft, dass, wenn sie die volle Verantwortung für ihre Taten übernimmt, sie eine Gefängnisstrafe umgehen kann", enthüllt der Insider. Trotzdem würde die Mutter ihre Fehler einsehen und alles dafür tun, um es wieder gut zu machen.

Sollte für Felicity nach der Verurteilung das Gefängnis winken, hat "Dance Moms"-Star Abby Lee Miller sich als ihr persönlicher Knast-Berater zur Verfügung gestellt. Abby hatte acht Monate wegen Insolvenzbetrug hinter Gittern gesessen. "Sei respektvoll gegenüber allen, halte dich zurück, sei freundlich zu den Menschen. Erzähle deine Geschichte, aber hör auch zu", gab sie ihrer Leidensgenossin mit auf den Weg.

Getty Images Felicity Huffman und ihr Bruder auf dem Weg zum Gericht, April 2019

Matt Winkelmeyer/Getty Images "Desperate Housewives"-Star Felicity Huffman

Getty Images Abby Lee Miller im April 2019 in Kalifornien

